Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, kaleci Gökhan Siverek ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre geçen sezon da takımın formasını giyen kaleci Gökhan Siverek, attığı imzayla 2 yıl daha Eskişehirspor'da olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan, takımda kalmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Eskişehir temsilcisinin altyapısından yetişen 26 yaşındaki kaleci, kariyerinde Ankara Demirspor, Tavşanlı Linyitspor, Çorum Belediyespor ve Sarıyer formalarını da giydi.