Göksel Gümüşdağ'dan video hakem açıklaması

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş deplasmanından puan almanın önemli olduğunu söyledi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Keyifli bir maç izledik. Attığımız golü korusaydık daha mutlu olurduk. Hoffenheim maçından dört gün sonra ikinci bir maç oynadık, takımın yorgunluğuna rağmen Beşiktaş'tan puan alıp dönmek önemli." diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadıkları maçta bazı oyuncuların kadroya alınmaması ile ilgili bir soruya Gümüşdağ, "Saydığınız 7 oyuncudan 2-3 tanesi sadece Hoffenheim maçı değil ondan önceki maçlarda da yoktu. Visca'nın gribal durum vardı, Emre'nin arka adalesinde sıkıntı vardı, riske edilmedi. Hocanın kararına saygı duyuyoruz. Bizim için önemli olan bu haftaki maçta onların yaptığı mücadeleydi. Teknik direktörü ve oyuncuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.
"VİDEO HAKEMİN HER ZAMAN SAVUNUCUSU OLACAĞIM"
Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili bir soru üzerine video hakem uygulamasına geçilmesi gerektiğini vurgulayan Göksel Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Hakemle ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Hakemlerle ilgili her hafta gündemi penaltı mı değil mi, kart mıydı değil miydi gibi konularla meşgul edeceğimize her vurgumda video hakemden söz ediyorum. Video hakem bugün Bundesliga'da İtalya'da başlamış durumda. Bunun ne kadar fayda sağladığını hepimiz görüyoruz. Teknolojinin gerisinde kalamayız. Video hakemin her zaman savunucusu olacağım. Hakemlerin performansı zaman zaman iyi ve kötü olabiliyor. Hayati kararları netleştirecek video hakemden niye bu kadar uzak kalmaya çalışıyoruz. Hayatımıza teknoloji bu kadar girmişken teknolojiden niye uzak kalmaya çalışıyoruz anlamış değilim. Hakemliğin daha iyi olması, hakemlerin daha saygın olması için video hakemin doğru bir sistem olduğuna inanıyorum."
Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in video hakem uygulamasına soğuk baktığı şeklindeki bir soruya ise "Yıldırım Bey'in kişisel fikridir. Kulüpler Birliği Vakfının bu konuda mutabakatı var. Benden çok federasyon başkanının bunu istemesi lazım. Son dönemlerde kararlarla ilgili durumları görüyoruz. Video hakemin öncüsü olmalıyız. Bu olmazsa olmazımız." şeklinde cevap verdi.
- Göksel Gümüşdağ
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Misafir 34 dakika öncebari futbolu futbolculara bırakın heryeri çekilmez yaptınız00