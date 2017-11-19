Gomis: Gerekli dersleri çıkaracağız

Harika bir kafa golü atıp sayısını 12’ye çıkaran Gomis, kötü bir oyun çıkardıklarını söyledi. Fransız yıldız, “Tek kelimeyle iyi değildik. Hücumcular olarak bir sorun yoktu. Bir kaza gerçekleşti. Bu kazadan gerekli dersleri alacağız ve kendimizi sorgulayacağız. Kendi evimizde oynayacağımız maça konsantre olacağız. Lig uzun bir maraton. Böyle şeyler olabilir” dedi. Gomis, Milli Takım aralarında yaşanan kayıplar için de “Gidip gelmeler takımı zorluyor. Bizde de en iyi oyuncular milli takıma gitti. Geri döndüklerinde sadece 2 gün çalışabildik. Bu da zamanı kısıtlıyor. Adebayor’u da tebrik etmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Bafetimbi Gomis

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