Gomis sevincinin nedenini açıkladı

Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Başakşehir maçında attığı gol sonrası yaptığı sevincin, Libya'da yaşanan insanlık dramına gönderme olduğunu belirtti.

Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Dün takımım adına gol atma şansım oldu. Galibiyet ya da yenilgi... Söylemek zorunda olduğum bir şey var ki ruhum, duygularım Libya ve Paris'te, köleliğe karşı yürüyenlerle birlikteydi. Attığım golü gözlerim kapalı, yumruğum havada kutlamak istedim. Kötü hissediyorum çünkü siyahi insanlar piyasa ürünü değildir. Bu acıya ne zaman son vereceğiz?”