Cadde'nin haberine göre, "Martı" oyununda rol alan Gonca Vuslateri, "Oyunumuz devam ediyor. Her gösterimizde yoğun ilgi var, kapalı gişe oynuyoruz. Bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Tiyatroya olan bu yoğun ilgi hepimizi gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

Başarılı oyuncu, "Bu yaz dinleneceğim. Enerji depolayıp, yeni sezonda tekrar güzel bir projeyle ekranlarda olacağım" açıklamasında bulundu.