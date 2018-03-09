Google’ın Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (Accelerated Mobile Pages - AMP) teknolojisi, programa dahil olan yayıncıların web sayfalarının bir saniyeden kısa sürede tamamen yüklenmesini sağlıyor. Ancak bu teknoloji yalnızca Google, Twitter ve Bing platformları üzerinden paylaşılan web sayfalarında kullanılabiliyor.

AMP formatını web standartlarından biri haline getirmek isteyen Google, teknolojiyi kriterlere uyan tüm web sitelerini daha hızlı yükleyecek şekilde güncelleyeceğini duyurdu. Güncelleme sayesinde, AMP formatı daha fazla mobil web sayfasının bir saniyeden kısa sürede yüklenmesini sağlayacak.

AMP formatı, Google’ın mobil web sayfalarını hızlandırarak insanların mobil cihazlarından içerik tüketmek için uygulamalara olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

Google tarafından doğrulanan söz konusu güncellemenin ne zaman devreye sokulacağı henüz bilinmiyor. Şirketin teknolojiyi bir web standardı haline getirmek için birçok şirket ve konsorsiyumla birlikte çalışması, destek alması gerekecek.

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