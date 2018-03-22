Google, kendi bulut platformuna dahil edeceği ve şirketlerin kullanımına sunacağı bir blok zinciri geliştiriyor. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Google ayrıca bu teknolojinin şirketlerin kendi sunucularında kullanabilecekleri bir sürümünü de geliştirmeyi planlıyor.

Ürünün çıkış tarihiyle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

GOOGLE’DAN KRİPTO PARA YASAĞI!

Blok zinciri, içerisinde kayıtların birbirine kriptografik elementlerle bağlı olduğu sürekli büyüyen dağıtık bir veri tabanıdır. Bu teknolojinin ilk uygulama alanı Bitcoin olurken, dünyanın dört bir yanından geliştiriciler blok zincirini bulut depolamadan tedarik zinciri yönetimine kadar farklı alanlarda uygulamak için çalışıyor.

Ortaya çıkan söylentiler üzerine bir açıklama yapan Google Kıdemli Başkan Yardımcısı Sridhar Ramaswamy, Google içerisindeki ekiplerin blok zincirinin potansiyel kullanım alanlarına dair çalışmalar yaptıklarını ancak bunların henüz erken aşamada olduklarını söyledi.