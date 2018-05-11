Geçtiğimiz günlerde Google, Duplex isimli yapay zekasını tanıtarak herkesi ağzı açık bırakmıştı. Alexa ve Siri isimli kişisel asistanların en büyük rakibi olan Google Assistant ile birlikte kullanılan Duplex, rezervasyon yapma ve belli saatlere randevu alma amacıyla kullanılıyor. Telefon görüşmesi yaparken de insana özgü düşünme seslerini ve mimiklerini kullanarak karşıdaki kişiye robot olduğu izlenimini vermiyordu.

Google’ın bütün şirketlerini bir çatı altına toplamak amacıyla kurulan Alphabet’in başkanlarından John Hennessy, Duplex’in çok önemli bir kilometre taşını aştığını belirtti. Hennessy’e göre Duplex, genel anlamda olmasa bile yaptığı iş bakımından (randevu alma, ayarlama) kesinlikle Turing Testi’ni geçti.

1950 yılında İngiliz bilgisayar mühendisi Alan Turing tarafından geliştirilen Turing Testi, bir makinenin zekasının ölçülmesine yarıyor. İnsanlarla olan iletişiminde gerçekten insan veya yapay zeka olduğu ayırt edilemiyorsa testten geçiliyor ancak şimdiye kadar bu konuda başarılı sağlayan bir yapay zeka olmadı.