Google ve Nokia, Finlandiyalı telekom devinin uçaklar için geniş bant teknolojileri geliştiren işinin satışı için görüşmelere başladı.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Google, Nokia’nın teknolojisini kullanarak uçaklardaki Wi-Fi internet bağlantısına daha hızlı bir alternatif geliştirmek istiyor.

İki şirket arasındaki görüşmelerin ileri bir aşamada olduğu ve yakında satın alma anlaşmasına varacakları belirtiliyor. Bloomberg ise henüz son kararın verilmediğine dikkat çekiyor.

Nokia ve Google, konuyla ilgili açıklama yapmadı.