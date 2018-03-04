Oyuncu Görkem Sevindik ile Türkan Şoray'ın kızı, yapımcı Yağmur Ünal 3.5 aydır aşk yaşıyordu. Posta'nın haberine göre, sevgililer geçen cuma ayrıldı. Merak edip soran yakınlarına ''İkimizin de temposu yoğundu, ilişkiye zaman ayıramadık'' dediler.

Bu arada Görkem Sevindik'in, Etiler'de bir AVM'de bir mücevhercinin vitrininde tektaşlara bakarken görüntülenmesi ilginçti!

Görkem Sevindik ''Kim için mücevher bakıyorsunuz?'' sorusu karşısında güldü.