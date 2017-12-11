Yeni aşıklar Magazin D kameralarına yakalandı. Arkadaşlarını taksiyle gönderip hızla mekana giren ikiliden Görkem Sevindik, muhabirlerin “Hayırlı olsun. Ne zamandan beri birliktesiniz?” sözlerine “Yakaladınız zaten, konuşmaya gerek kalmadı” diye cevap verdi.

Görkem Sevindik

Yağmur Ünal