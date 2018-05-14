VakıfBank'ta voleybol kariyerini noktalama kararı alan kaptan Gözde Kırdar, hayallerinin ötesinde bir kariyer yaşadığını söyledi.
Profesyonel kariyerini Avrupa şampiyonluğu ile sonlandıran ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Gözde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayal ettiğim şey tabii ki kupalarla veda etmekti ama 4 kupa ve MVP olmayı hayal etmemiştim. Bugüne kadar hayallerimin ötesinde bir hayat yaşadım, inşallah bundan sonra da böyle olacak. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Gözde Kırdar, kendini bundan sonra voleybolun içinde hayal bile edemediğini belirterek, "Şu an hiçbir planım yok. Kendimi voleybolun içinde hayal bile edemiyorum, gerçekten çok yorgunum, özellikle mental olarak. Kendime ve aileme zaman ayırmak, en az 2-3 sene dinlenmek istiyorum. Bu nedenle şimdilik bir planım yok." ifadelerini kullandı.
Gözde şu an tek isteğinin, "Saat kurmadan uyanmak." olduğunu açıkladı.
"KAÇ KUPA KAZANDIĞIMIN ÇOK FARKINA VARAMIYORUM"
VakıfBank'ta 19 yıl forma giydiğini hatırlatan 32 yaşındaki Gözde Kırdar, "VakıfBank'ı dışarıdan sizler gibi hiçbir zaman göremedim. Şu anda bile voleybolu bıraktığımın ya da kaç kupa kazandığımın çok farkına varamıyorum. O yüzden benden sonra nasıl bir VakıfBank olacak bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İtalyan antrenör Giovanni Guidetti'ye çok güvendiğinin altını çizen Gözde, şöyle devam etti:
"Antrenörümüzün bize kazandırdığı şey savaşçı olmaktı. Bu gelenek tabii ki devam edecektir. Takımın her zaman bir lidere ihtiyacı vardır. Bunu kendi aralarından çıkarmaları gerekecek. Öncelikle bu konuda Giovanni'ye çok güveniyorum. Giovanni yeni liderler, yeni oyuncular yetiştirecektir. Bu yolda hepsine başarılar diliyorum."
"BUNDAN SONRA VAKIFBANK'IN EN BÜYÜK TARAFTARI BENİM"
Ayrılık kararının ardından takım arkadaşları ile duygusal anlar yaşadıklarını aktaran Gözde, şunları kaydetti:
"Biraz duygusalız tabii ki. Çünkü kızlar gerçekten beni yalnızca bir takım arkadaşı, bir kaptan olarak değil, bir abla olarak görüyorlar. Çünkü onlar için her zaman bir abla gibi oldum. Kapımın şifresine kadar bilirler, telefonum onlara her zaman açık. Onları kardeşim gibi seviyorum, o yüzden duygusal anlar yaşadık. Ben onların her zaman yanındayım, bundan sonra VakıfBank'ın en büyük taraftarı benim. Her zaman birlikte olacağız."
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