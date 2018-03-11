Demba Ba, Göztepe'yi taşımaya devam ediyor! Devre arasında transfer döneminde kadroya katılan Senegalli oyuncu, Göztepe'yi Antalyaspor karşısında da galibiyete taşıdı.
Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Göztepe, 25. haftada Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor'u ağırladı. Maçın ilk golü 36. dakikada geldi. Halil Akbunar'ın asistini değerlendiren Demba Ba, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ HTSPOR ARENA'DA...
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.
Mücadelede 74. dakika oynanırken sahneye yine Halil-Ba ikilisi çıktı. Yine Halil'in asistinde gol atan Demba Ba, farkı 2'ye çıkardı. Göztepe formasıyla ilk golünü Osmanlıspor karşısında atan Ba, Sivasspor maçında da 3 puanı getiren harika golü kaydetmişti. Ba, bu maçta attığı 2 golle 6. maçında 4. golünü kaydetti.
Antalyaspor bu golden sonra rakip kale önünde tehlikeler aradı. Dakikalar 80'e geldiğinde Sakıb Aytaç'ın rotasında Souleymane Doukara, farkı 1'e indirdi.
Antalyaspor'da 86. dakiakda Ondrej Celutska Fırat Aydınus tarafından Traore'ye yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla cezalandırıldı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göztepe maçı kazandı ve puanını 39'a yükseltti. 15. sırada bulunan Antalyaspor ise haftayı 25 puanla kapadı.
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ
GÖZTEPE: 2 - ANTALYASPOR: 1
STAT: Bornova
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu
GÖZTEPE: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Reis, Traore, Halil Akbunar, Selçuk Şahin (Dk. 60 Rotman), Poko (Dk. 90+2 Leo), Gouffran (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Castro, Demba Ba
ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou (Dk. 78 Yekta Kurtuluş), Diego, Sakıb Aytaç, Emre Güral (Dk. 72 Jevtovic), Hakan Özmert (Dk. 88 Harun Alpsoy), Vainqueur, Maicon, Deniz Kadah, Doukara
GOLLER: Dk. 36 ve 74 Demba Ba (Göztepe), Dk. 80 Doukara (Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Celustka (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 19 Poko, Dk. 42 Selçuk Şahin, Dk. 76 Rotman (Göztepe), Dk. 36 Vainqueur, Dk. 53 Hakan Özmert, Dk. 64 Diego, Dk. 66 Sakıb Aytaç, Dk. 70 Emre Güral (Antalyaspor)
MAÇIN DAKİKALARI
İLK YARIDAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Boffin'in degajında Kadu'nun uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı önünde buluşan Doukara'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
25. dakikada Sakıb'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Vainqueur'dan önce topa müdahale eden kaleci Beto, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
32. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Gouffran'ın pasıyla topla buluşan Demba Ba'nın, rakibini geçtikten sonra attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Göztepe öne geçti. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Halil Akbunar'ın pasında ceza alanına girerken meşin yuvarlakla buluşan Demba Ba, bir süre topla ilerledikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
45. dakikada Antalyaspor yarı sahasından atılan topa hamle yapan Doukara'nın Kadu'ya rağmen çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.
Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
55. dakikada Poko'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, direkten dönen topu kaleci Boffin kontrol etti.
58. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar'ın aktardığı topla sol çaprazda buluşan Demba Ba'nın şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
72. dakikada Antalyasporlu savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Rotman'ın ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada Göztepe 2. golü buldu. Sol kanattan Halil'in yaptığı ortada Antalyasporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topa dokunan Demba Ba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
80. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Sakıb Aytaç'ın yaptığı ortada Doukara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
89. dakikada Antalyasporlu Celustka, orta alanda Traore'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
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