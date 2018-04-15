Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe, hafta içinde Paul Le Guen'le yollarını ayıran ve yerine Mustafa Er'in göreve geldiği Bursaspor'u konuk etti. Göztepe, maç öncesinde sakatlıkları tespit edilen Demba Ba ve Oscar Scarione'den bu maçta faydalanamadı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Göztepe, ikinci yarıya hızlı başladı. Dakikalar 51'i gösterdiğinde Sabri Sarıoğlu'nun asistinde topla buluşan Nabil Ghilas, skoru 1-0'a getirdi.

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Göztepe'de Tamer Tuna, Ghilas'ın yerine 69. dakikada Tayfur Bingöl girdi. Tayfur, oyuna girdikten yaklaşık 10 dakika sonra farkı 2'ye çıkaran golü attı.

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Karşılaşmada son dakikalara girilirken Bursaspor, farkı 1'e indirdi. Gheorghe Grozav'ın asistinde topla buluşan Sow, skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırarak puanını 43'e yükseltti. Bursaspor ise haftayı 33 puanla kapattı.

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