Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'de bulunan 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığına ziyarette bulundu. Geçtiğimiz hafta sahaya 121. Filo'dan Göztepeli pilotların hediye ettiği pilot ceketiyle çıkan Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da yer aldığı ziyarette İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Can Kestelli, Takım Menajeri İlhan Şahin ve futbolcular da hazır bulundu.



Filo komutanlarından Yaşar Kadıoğlu ve Ümit Hürüz'ün eşlik ettiği ziyarette eğitim uçuşunda şehit olan pilotlar Yunus Bal ile Resul Ekrem Gökdoğan anısına yaptırılan formalar da ziyaretin sonunda teslim edildi.

GÖZTEPE'YE 20 MİLYON DOLAR GELİR

AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'ı ziyaret eden Özgür Gündoğan, yapımı devam eden stat projesinde kale arkası tribünlerindeki düzenlemeyle kapasitenin 27-28 bini bulacağını söyledi.

Stat inşaatının zemin çalışmalarıyla yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Gündoğan, bu aşamanın ardından inşaatın daha da hızlanacağını belirtti.

Gündoğan, stat projesinde olimpik sporlar müzesi, Göztepe müzesi, hipermarket ve farklı mağazalar ile kafelerin de bulunacağını belirterek şöyle konuştu:

"Yeni stadımızı Göztepe'nin bir miladı haline getireceğiz. Sporu ve sağlığı bir araya getirdiğimiz bir merkez olacak. Alışveriş anlamında mağazalar olacak. Stadın bitmesiyle kulüpte yıllık 15-20 milyon dolar gelir artışı gerçekleşecek. Yeni stat çok şeyi değiştirecek. Biz önümüzdeki süreçte ne kazanıyorsak onu harcamalıyız."

Ligde iyi bir yerde bulunmalarının, finansal olarak rahat olmalarının, gelecekle ilgili plan proje yapma fırsatı tanıdığını vurgulayan Gündoğan, "Torbalı'da yapacağımız ve spor akademisi olarak planladığımız tesislerde yer alacaklar, akademik eğitimlerin yanı sıra spor eğitimlerini de görecekler." ifadesini kullandı.

Baysal ise İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'nin lige farklı bir heyecan getirdiğini ifade ederek kulübe başarılar diledi.