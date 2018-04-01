Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 6 maçtır kaybetmeyen Göztepe, 27. haftada Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Süper Lig'deki son galibiyetini 4 maç önce 18 Şubat'ta Galatasaray karşısında 2-1'lik skorla alan Kasımpaşa ise konuk olacağı Göztepe'yi mağlup ederek şanssızlığını kırmak istiyor. Ligde geride kalan 26 haftada Göztepe'nin 40, Kasımpaşa'nın ise 31 puanı bulunuyor.

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GÖZTEPE: 0 - KASIMPAŞA: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 13:30

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Bornova

YAYIN: beIN SPORTS 2

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Reis, Leo, Traore, Poko, Castro, Scarione, Halil, Gouffran, Demba Ba

YEDEKLER: Günay, Muhammed Enes, Kosanovic, Rotman, Selçuk, Axel, Tanju, Tayfur, Serkan, Erol Hakan

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

KASIMPAŞA:Ramazan, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Ahmed, Koita, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Kadem, Onur, Burak, Youssef, Hasan, İlhan, Neumayr, Etoundi, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

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PAŞA DEPLASMAN HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Kasımpaşa, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine de son vermek istiyor. Kemal Özdeş’in öğrencileri, dış sahada son olarak 20 Kasım 2017’de Kardemir Karabük’ü 2-0’la geçmişti. Lacivert-Beyazlılar, Süper Lig’in ilk yarısında Göztepe ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrılmayı başamıştı. Kasımpaşa’da, kritik mücadelede kırmızı kart cezalısı olan takımın önemli isimlerinden Bernard Mensah, İzmir deplasmanında kadrodaki yerini alamayacak. Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre forma giyemeyecek.

REKABETTE 14. RANDEVU



İki takım daha önce resmi ve özel karşılaşmalarda toplam 13 kez karşılaştı. Paşa söz konusu mücadelelerde Göztepe karşısında 5 maçta kazandı. 7 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Göztepe ise sadece 1 kez gülebildi. Göz-Göz, tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1’lik sonuçla elde etti.

İKİNCİ YARININ EN GOLCÜSÜ DIAGNE!

Süper Lig'in ikinci yarısında geride kalan 9 haftada yapılan 81 maçta toplam 223 gol atıldı, yeni transferler 43 kez fileleri havalandırdı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen isimlerden Kasımpaşalı Mbaye Diagne 6 golle en golcü isim olurken Göztepe'den Demba Ba ile Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Yevgen Seleznov ise 5 gol kaydetti.

BORNOVA STADYUMU