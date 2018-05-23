Spor Toto Süper Lig'de 27 oyuncunun şans bulduğu Göztepe'nin en istikrarlı oyuncusu Andre Castro oldu.

Süper Lig'e 14 yıl sonra döndükten sonra teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başarılı sonuçlar alan Göztepe, sezonu 49 puanla 6. sırada tamamladı. Bu sezon 27 oyuncunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte 33 maçta 2 bin 950 dakika sahada kalan Andre Castro en fazla süre alan isim olarak dikkati çekti.

Castro'yu 2 bin 655 dakika ile kaleci Beto ve 2 bin 144 dakika ile Selçuk Şahin takip etti.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ile Hakan Çinemre ise en az süreyi aldı.

GOLCÜLER

Toplam 14 futbolcunun gol sevinci yaşadığı sarı-kırmızılı ekipte, ara transfer döneminde Atiker Konyaspor'a giden Adis Jahovic, attığı 14 golle en golcü isim oldu.

Devre arasında takıma dahil olan Demba Ba 7 gole ulaşırken, Nabil Ghilas 6, Tayfur Bingöl 5, Andre Castro 4, Selçuk Şahin, Halil Akbunar, Axel Ngando, Oscar Scarione 2'şer, Ömer Şişmanoğlu, Rajko Rotman, Kadu, Yoan Gouffran ve Andre Poko da birer gole imza attı.

GOLLERİN DAĞILIMI

Toplam 49 gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu gollerinin 14'ünü ilk yarıların son 15 dakikasında buldu. Göztepe, kalesinde gördüğü 50 golün 16'sını karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde yedi.

Yeşil-siyahlı ekibin attığı ve gollerin dağılımı şöyle:

Süre Atılan Yenilen 1-15 6 8 16-30 4 8 31-45 14 6 46-60 7 5 61-75 9 7 76-90 9 16 Toplam 49 50

SARI VE KIRMIZI KARTLAR

Bu sezon 80 sarı ve 5 kırmızı kartla cezalandırılan Göztepe'de 21 futbolcu sarı kart gördü.

Andre Castro ve Andre Poko'nun 7'şer sarı kartla cezalandırıldığı Göztepe'de Selçuk Şahin, Rajko Rotman, Adis Jahovic 6'şar, Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu ve Tayfur Bingöl 5'şer, Yoan Gouffran, Halil Akbunar ve Tanju Kayhan 4'er, Demba Ba, Ömer Şişmanoğlu 3'er, Leo Schwechlen, Adama Traore, Nabil Ghilas 2'şer, Milos Kosanovic, Wallace Reis Silva, Oscar Scarione ve Axel Ngando ise birer sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Andre Poko, Rajko Rotman, Leo Schwechlen, Adama Traore ve Milos Kosanovic'e de hakemler birer kırmızı kart gösterdi.

2017-2018 SEZONU RAPORU

Göztepe'nin 2017-2018 sezonu raporu şöyle:

Oyuncu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kırmızı Adama Traore 19 19 1603 0 2 1 Andre Castro 33 33 2950 4 7 0 Andre Poko 14 13 1174 1 7 1 Axel Ngando 16 4 456 2 1 0 Beto 30 30 2655 0 5 0 Demba Ba 13 10 997 7 3 0 Doğanay Kılıç 4 0 41 0 0 0 Günay Güvenç 5 4 405 0 0 0 Hakan Çinemre 1 0 26 0 0 0 Halil Akbunar 31 23 1945 2 4 0 Jahovic 18 18 1561 14 6 0 Kadu 20 20 1763 1 5 0 Kerem Atakan Kesgin 1 0 11 0 0 0 Leo Schwechlen 22 19 1782 0 2 1 Mathieu Peybernes 9 9 750 0 0 0 Milos Kosanovic 22 20 1861 0 1 1 Muhammed Enes Durmuş 5 0 87 0 0 0 Nabil Ghilas 21 10 1013 6 2 0 Oscar Scarione 17 11 1032 2 1 0 Ömer Şişmanoğlu 8 0 164 1 3 0 Rajko Rotman 27 20 1627 1 6 1 Sabri Sarıoğlu 29 22 2000 0 5 0 Selçuk Şahin 27 25 2144 2 6 0 Tanju Kayhan 14 14 1145 0 4 0 Tayfur Bingöl 25 14 1206 5 5 0 Wallace Reis Silva 14 13 1207 0 1 0 Yoan Gouffran 30 23 1956 1 4 0