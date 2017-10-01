Göztepe'nin yeni stadı için ruhsat çıkarıldı

Anıtlar Kurulu, perşembe günü yaptığı aylık olağan toplantısında hem Göztepe hem de Alsancak Stadı'nın projelerini onadı. DHA'da yer alan habere göre Konak Belediyesi de bunun üzerine Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adı verilen yeni stat projesinin inşaat ruhsatını verdi. Sembolik temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafırdan Alsancak ve Karşıyaka Stadı'yla aynı anda atılan stat projesinde arazideki spor salonu ve geçen hafta boşaltılan mağaza yıkılıp inşaat aşamasına geçilecek.
Stadın ilk ihalesi 29 Ocak 2014'te yapılmış ancak açılan davalar sonrasında 14 Haziran'da yenilenmişti. Yeni ihaleyi 218 milyon 900 bin TL'lik teklifle Rönesans Holding'e bağlı olan REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ almıştı. Şirket, stadın temel atma töreninde 550 günde bitirilmesi sözünü vermişti.
Alsancak Stadı'nda da ruhsat alınmasına tek engel olarak kalan Konak Belediyesi'yle Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki yeraltı otoparkı anlaşmazlığının önümüzdeki günlerde çözülmesi bekleniyor. 2014 yılında taraftara kapılarını kapatan bu statta da inşaat, ruhsatın ardından başlayacak. Karşıyaka Stadı'nda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şehir Plancıları Odası'nın talebiyle revize edilen imar planı tekrar askıya çıkacak.
- göztepe
- süper lig
- Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.