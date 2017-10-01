Göztepe'nin yeni stadı için ruhsat çıkarıldı

Anıtlar Kurulu, perşembe günü yaptığı aylık olağan toplantısında hem Göztepe hem de Alsancak Stadı'nın projelerini onadı. DHA'da yer alan habere göre Konak Belediyesi de bunun üzerine Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adı verilen yeni stat projesinin inşaat ruhsatını verdi. Sembolik temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafırdan Alsancak ve Karşıyaka Stadı'yla aynı anda atılan stat projesinde arazideki spor salonu ve geçen hafta boşaltılan mağaza yıkılıp inşaat aşamasına geçilecek.

Stadın ilk ihalesi 29 Ocak 2014'te yapılmış ancak açılan davalar sonrasında 14 Haziran'da yenilenmişti. Yeni ihaleyi 218 milyon 900 bin TL'lik teklifle Rönesans Holding'e bağlı olan REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ almıştı. Şirket, stadın temel atma töreninde 550 günde bitirilmesi sözünü vermişti.

Alsancak Stadı'nda da ruhsat alınmasına tek engel olarak kalan Konak Belediyesi'yle Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki yeraltı otoparkı anlaşmazlığının önümüzdeki günlerde çözülmesi bekleniyor. 2014 yılında taraftara kapılarını kapatan bu statta da inşaat, ruhsatın ardından başlayacak. Karşıyaka Stadı'nda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şehir Plancıları Odası'nın talebiyle revize edilen imar planı tekrar askıya çıkacak.

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Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi