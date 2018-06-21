RAKAMLAR YÜKSEK

Göztepe, önceden belirlediği 3 sağ bekten birini transfer etmek için kıyasıya pazarlık yapıyor. G.Birliği’nden Ahmet Oğuz, Alanyaspor’dan Lamine Gassama ve Fransız ekibi Metz’den Ivan Balliu için Başkan Mehmet Sepil’in yüksek rakamlar nedeniyle futbolcu ve kulüpleriyle pazarlık halinde olduğu öğrenildi.

İNCE HASAPLAR YAPILIYOR

Süper Lig’de küme düşme üzüntüsü yaşayan Gençlerbirliği’nin Ahmet için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Alanyaspor’la sözleşmesi sona eren Gassama’nın da yıllık ücret olarak aynı parayı istediği ifade edildi. Metz’in ise mukavelesi süren Balliu’yu 850 bin Euro karşılığında satabileceği vurgulandı. Bu sezon bütçeyi çok fazla sarsmayı istemeyen Başkan Sepil’in kılı kırk yaracağı kaydedildi.

"Ahmet Oğuz için belirlenen bonservis ücretinde mutabık kalamayan sarı-kırmızılılar, indirim için çalışıyor."