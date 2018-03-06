Maddi anlamda sıkıntılar yaşayan ve ligin alt sıralarına demir atan Grandmedical Manisaspor'da devre arasında kaybedilen as oyuncuların ardından bugün de Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Ligin 26. haftasında bugün saat 16.00'da sahasında ağırlayacakları Akın Çorap Giresunspor maçı öncesinde istifa ettiğini açıklayan Taşkın, son kez takımın başında sahaya çıkacağını duyurdu. Maçın sonunda istifasını kulüp yönetimine bildireceğini aktaran Taşkın, "Yaşanan ekonomik krizden dolayı oyuncumuz Bakaki de takımdan ayrıldı ve ülkesine gitti. Ben de görevimi artık sürdüremeyeceğim. Giresunspor maçı, son karşılaşmam olacak. Yarın bir basın toplantısı düzenleyerek, neden istifa ettiğimi detaylı bir şekilde açıklayacağım. Manisaspor gibi önemli bir camianın sahipsiz kalması çok üzücü. Benim de dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Öte yandan G.Manisaspor'da geçtiğimiz ay gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkanlık görevine seçilen Gökay Budak da istifa olayını basından takip ettiklerini belirterek, kendilerine resmi bir yazının ulaşmadığını söyledi. Henüz çok kısa süredir takımın yönetimini devraldıklarını vurgulayan Budak, Teknik Direktör Taşkın'ın basın yoluyla yaptığı paylaşımlara anlam veremediklerini ifade etti.