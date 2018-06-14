Gratis, uzun yıllardır hizmet veren bakım ve kozmetik mağaza zinciridir. Özellikle özel günlerde yapmış oldukları çeşitli indirimler ile adını duyurmayı başaran Gratis, kozmetikten cilt bakımına, saç bakımından kişisel bakıma kadar birbirinden farklı marka ve ürün seçeneği sunmaktadır. Sedes Holding bünyesinde açılmış olan bir şirket olan Gratis ilk olarak 20 mağaza ile faaliyetlerine başlamış bugün Türkiye'nin 76 ilinde 500 mağazası ve 4.000'e ulaşan çalışanıyla kişisel bakım sektöründe önemli bir markadır.

GRATİS ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Gratis her gün sabah saat 09:00'da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 21:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Ancak alışveriş merkezlerinde bulunan Gratis mağazaları farklı çalışma saatlerine sahiptir. Buralardaki mağazalar genel olarak 10:00 ile 22:00 arasında çalışırlar. Gratis öğle arası molası vermemektedir.

GRATİS İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gratis Genel Merkezi, Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza C Blok Levent - Beşiktaş - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Gratis merkez telefonu 0 212 705 26 00 Çağrı Merkezi telefonu ise 0 850 210 6 900'dür