Basketbol EuroCup sezonunda Grissin Bon Reggio Emilia ile Galatasaray Odeabank karşılaşacak. Peki Grissin Bon Reggio Emilia - Galatasaray Odeabank maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...

GRİSSİN BON REGGİO EMİLİA - GALATASARAY ODEABANK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Grissin Bon Reggio Emilia - Galatasaray Odeabank ile karşı karşıya gelecek. Grissin Bon Reggio Emilia - Galatasaray Odeabank karşılaşması 18 Ekim Çarşamba (yarın) oynanacak. Karşılaşma Palabigi Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye saati ile Grissin Bon Reggio Emilia - Galatasaray Odeabank maçı saat 21:30'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ilk maçında sahasında Alman ekibi Bayern Münih'e 86-69 mağlup oldu. İtalyan ekibi ise ilk müsabakasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica'ya 82-74 yenildi.

Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin ikinci hafta maçında Darüşşafaka Basketbol’a deplasmanda 69-67 mağlup olan Galatasaray Odeabank’ta Emir 16, Christmas 12, Hopson 11, Summers ise 10 sayı ile çift hanelere çıkan oyuncular oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde dördüncü sırada yer aldı.

EuroCup B Grubu ilk maçında Bayern Münih’i evinde ağırlayan sarı-kırmızılılar rakibine 86-69 mağlup olurken mücadelede Hopson 19, Hardy 17, Hendrix ise 9 sayıyla oynadı.



Bu sezon İtalyan ekibinin kadrosunda eski Galatasaraylı Manuchar Markoishvili yer alıyor. Galatasaray’ın 23 yıl aradan sonra 2012-13 sezonu lig şampiyonluğunda Gürcü oyuncunun oldukça kıymetli katkıları vardı.



Reggio Emilia, İtalya Ligi’nde çıktığı üç karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. EuroCup’ta ise Buducnost VOLI Podgorica deplasmanına çıkan Emilia, mücadeleden 82-74 yenik ayrıldı.

Grissin Bon Reggio Emilia - Galatasaray Odeabank