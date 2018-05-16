Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, geçen yıl yakaladıkları büyüme ivmesiyle 2018’e rekor bütçe hedefleriyle başladıklarını belirterek, “Bu yıl konsolide ciro hedefini yüzde 22 artışla 4.26 milyar lira olarak belirledik. Maliyet ve risklere karşı proaktif yönetimin yanı sıra tüm süreçlerde verimlilikle daha yüksek kârlılığa odaklandık” dedi. Pazar paylarının yüzde 30.7 olduğunun bilgisini veren İbrahim Yumaklı, Gübretaş’ın 2017 yılını yaklaşık 3.5 milyar lira konsolide ciro ve 33.3 milyon lira konsolide net kârla geride bıraktığını söyledi.

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