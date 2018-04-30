Columbia Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, güçlü tokalaşan erkeklerin evlenme olasılıklarının daha fazla olduğu ortaya çıktı.

5.000'den fazla yetişkinin verilerini kullanarak elde edilen araştırma, tokalaşma ve evlilik arasındaki bağlantıyı gösteren ilk çalışma oldu.

KADINLAR ERKEKLERİN GÜÇLÜ OLMALARINI BEKLİYOR

Araştırmaya imza atan Dr. Vegard Skirbekk, "Sonuçlarımız, kadınların evlendiklerinde karşı taraftan güç beklediğini ima ediyor." dedi.

Skirbekk, kadınların daha sağlıklı erkekleri tercih etmeleri nedeniyle güçlü tokalaşan erkeklerle evlenmek istediklerini öne sürdü. Ayrıca zayıf el sıkışmanın, sağlık problemleri hakkında pek çok ipucu verebileceğini de ekledi.

EL ELE TUTUŞMANIN MUCİZEVİ FAYDASI!

Çalışmaya katılanlardan bir lastik balon kullanarak kavrama kuvvetini ölçen bir alet sıkmaları istendi. Araştırmada 1923 - 1935 ve 1936 - 1948 arasında doğan erkekler incelendi.

5000 kişiden elde edilen verilere göre 1935 yılından sonra doğan bekar erkeklerin, 1935 öncesi doğumlu erkeklere göre daha az tutma ve kavrama gücü olduğu kaydedildi.

Araştırma SSM-Nüfus Sağlığı dergisinde yayınlandı.

EL ELE TUTUŞMA ŞEKLİNE GÖRE İLİŞKİ ANALİZİ