ABD’de yapılan yeni araştırma, çiftlerin el ele tutuşarak birbirlerinin fiziksel acılarını azaltabildiğini ortaya koydu.

Colaroda Boulder Üniversitesi’nden Nörolog Dr. Pavel Goldstein’ın liderliğinde bir ekip tarafından yapılan araştırmaya, 23 ila 32 yaşlarındaki 22 heteroseksüel çift katıldı. Kadınların kollarına, eşleri ellerini tutarken ya da fiziksel temas olmadan yanlarında otururken, sıcak bir demir parçası dokunduruldu. Eşinin elini tutan kadınlar acıyı ortalama yüzde 34 daha az hissetti.

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