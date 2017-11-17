Gülben Ergen ile Erhan Çelik uzlaşmadı

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Şarkıcı Gülben Ergen geçen ay eski eşi Erhan Çelik'in oturduğu sitenin otoparkına girerek aracını çizdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Mala zarar vermek suçundan Çelik hakkında başlatılan soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Tarafları uzlaştırmak için savcılık tarafından görevlendirilen uzlaştırma memuru Ergen ve Çelik'le tek tek görüştü. Ergen ve Çelik uzlaştırma memurunun teklifini reddetti. Uzlaştırma memuru Gülben Ergen'in evine giderek görüştürme gerçekleştirdiği, Erhan Çelik ile ise İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Uzlaştırma Bürosu'na ait odada görüştüğü öğrenildi.



Tarafların uzlaşmayı kabul etmemesinin ardından soruşturma savcısı Erhan Çelik hakkında ya dava açacak ya da delil durumuna göre takipsizlik kararı verecek.

Gülben Ergen aracının çizilmesinin ardından Çelik hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmış, karara uymayan eski eşi hakkında zorlama hapsi talebinde bulunmuştu.



GÜLBEN ERGEN VE ERHAN ÇELİK'TEN BİRBİRLERİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI



Gülben Ergen, evliliğini sonlandırdıktan sonra eski eşi Erhan Çelik ile ilgili olarak İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş, mahkeme 4 Ekim tarihinde, Erhan Çelik'in, Gülben Ergen'e "şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeşi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması", Ergen'in "konutuna, bulunduğu yerlere, işyerine, çocuklarına, çocuklarının bulunduğu yerlere ve okullara '50 metreden fazla yaklaşmaması' için uyarılmasına" karar vermişti.



Gülben Ergen'in Erhan Çelik hakkında aldırdığı tedbir kararının ardından sunucu Erhan Çelik de karşı atağa geçmişti. Erhan Çelik'in avukatı, İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak Gülben Ergen hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Buna göre Gülben Ergen, Erhan Çelik'in evine ve işyerine 50 metreden fazla yaklaşamayacak.



Ayrıca Ergen, Erhan Çelik'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak. Ayrıca şiddete uğramamış olsa bile Çelik'in yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşamayacak. Mahkeme Gülben Ergen hakkındaki tedbirin 3 ay süreyle uygulanmasına karar verirken, tedbir kararına aykırı hareket etmesi halinde ise 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası verilmesine hükmetmişti. İhlalin devamı halinde ise her tekrarda bu sürenin 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına dönüştürülebileceğine de vurgu yapmıştı. Ayrıca mahkeme, Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar vermişti.

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