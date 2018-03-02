Cadde'nin haberine göre, kızının 30'uncu yaş günü için şarkılarını söyleyen Gülden Karaböcek, "Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum. Bu kız hangi ara büyüdü de 30'uncu yaş gününü kutluyor. Canım kızım benim, iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın, iyi ki seni doğurmuşum" dedi.

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