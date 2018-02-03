Gülizar 3. yeni bölümünde Gülizar ile Murat yakınlaşmaya başlıyor. Gülizar ve Murat'ın birlikte İzmir'e gitmesi herkeste şok etkisi yaratırken, Mine söz yüzüğünü atmaya karar veriyor. Peki Gülizar yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Gülizar 3. yeni bölümüne dair detaylar...

GÜLİZAR 3. YENİ BÖLÜMÜ

Apar topar İzmir'den geleln Gülizar'ın aklı Suzan'da kalıyor. Gülizar, Suzan'ı Şerif'in elinden kurtarmak için hemen harekete geçiyor. Onun bu hamlesinden sonra elbette yine yalnız bırakmayacak olan Murat, onunla İzmir'e gidiyor. Gülizar’ın Suzan’ı kurtarmak için Murat’la birlikte İzmir’e gittiği haberi ise çiftliğe bomba gibi düşüyor. Olanları duyan Mine daha fazla dayanamıyor ve ailesinin de tepkileri yüzünden sözü atmaya karar veriyor.

Mine, Murat'a çok öfkelenerek söz atmaya karar veriyor!

Gülizar’ın Suzan’ı kurtarmak için Murat’la birlikte İzmir’e gittiği haberi çiftliğe bomba gibi düşmüştür. Mine, Murat’a çok öfkelidir ve sözü atmaya karar verir. Murat’ın geçmişlerini öğrenmesinden korkan Gülizar, Suzan’ın kurtarılması planından onu var gücüyle uzak tutmaya çalışır.

Murat, Gülizar yüzünden hiç bilmediği bir alem ile yüzleşmek zorunda kalacaktır. İzmir operasyonu Gülizar ve Murat’ın birbirlerini daha yakından tanımalarına yol açacaktır.

GÜLİZAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Babası Mehmet Rıfat'la yıllar sonra karşılaşan Gülizar onun ani ölümüyle sarsılır. Mehmet Rıfat Bey'in evlilik dışın olan kızı Gülizar'ı mirasına ortak etmesi ise çiftlikte büyük yankı uyandırır. Bir anda Sepetçioğlu Ailesi onu karşısına alır. Babasının karşılaşmalarından hemen sonra vefat etmesi her şeyi alt üst eder. Bunu fırsat bilen Sepetçi Ailesi ise artık Gülizar'ı istemez. Gülizar ise olanların etkisinden çıkar çıkmaz, haklarını almak üzere harekete geçer. Gülizar'ın bu hamlesi bir anda herkesi canını sıkar. Ancak o bu yoldan dönmeyecektir.

Mehmet Rıfat, ölmeden önce ise Gülizar'ı, Murat'a emanet eder. Ne olursa olsun onu koruyup kollamasını tembihler. Murat, ona verdiği sözü tutacak ve tüm aileyi karşısına almak pahasına da olsa Gülizar'ın yanında olacaktır...

GÜLİZAR OYUNCU KADROSU

Farah Zeynep Abdullah (Gülizar), Ömer Berk Cankat (Murat), Ebru Cündübeyoğlu (Suzan), Şerif Sezer (Hayriye), Berkay Ateş (Fettah), Zuhal Gencer (Candan), Sevtap Özaltun (Mine), Berk Erçer (Tuğrul), Osman Alkaş (Veysel), Mahperi Mertoğlu (Şerif Abla), Ayşe Tunaboylu (Zemzem), Goncagül Sunar (Nazan), Gonca Cilasun (Muazzez), Emre Taşkıran (Teksoy), Pelin Abay (Fatoş), Sinem Yener (Perihan), Feriha Eyüboğlu (Şükriye), Baran Can Eraslan (Fuat)

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