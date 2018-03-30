Ünlü popçu Gülşen ile aranjör Ozan Çolakoğlu 2016 yılının Haziran ayında evlenmişlerdi. Müzisyen çift evlendikten 6 ay sonra bebeklerini kucaklarına aldı.

Dün doğum günü olan Ozan Çolakoğlu stüdyoda çalışırken popçu eşi elinde pasta ile giderek sürpriz yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.