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'İYİ Kİ SEN'

Ozan Çolakoğlu da "İyi ki sen" diye karşılık vererek eşine bu güzel sürprizi için teşekkür etti. Birkaç gün Paris'te kalacak olan ikili, daha sonra Gülşen'in konseri için Türkiye'ye dönecek.