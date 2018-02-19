"İDAM REFERANDUMUNA 'EVET' DERİM"

Geçtiğimiz yıl anne olan Gülşen, idam konusunda referandum yapılsa kararının “evet” olacağını açıkladı.



HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, konuşurken sesi titreyen şarkıcı, “Bir bebeği taciz eden, tecavüz eden birisi toplum İçerisinde yaşayamaz ya da korunamaz. Devletimizin buna el atacağına inanıyorum. Bunların son bulması için bir birey olarak, ana olarak elimden ne gelirse yapmaya hazırım ve kararlıyım” dedi.



‘TECAVÜZ EDEN ADAMLAR YAŞAMASIN’

Konser öncesi gazetecilerin karşısına çıkan Hadise, çocuk istismarı olaylarıyla ilgili idam çağrısı yaptı:



“Sanatçılar kesinlikle birlik olmalı. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Adalet Bakanı’mızın yanına gitsek, kesin bir şeyler değişir. Küçük çocuklara tecavüz eden adamlar yaşamasın. Çok içten söylüyorum, idam geri gelsin.”



Hadise konuşurken göşyaşlarını tutmakta zorlandı.