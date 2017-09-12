Gülşen oğlu Benan'la fotoğraf paylaştı

8 ay önce oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen, kısa sürede eski formuna kavuştu.

Sağlıklı beslenme, düzenli spor ve masajla doğum kilolarından kurtulup incecik olan popçu, önceki gün oğlunu kucağına alıp cesur bir poz verdi.

Derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Gülşen, fotoğrafın altına "Bu ne ciddiyet çocuğum?" notunu yazdı.