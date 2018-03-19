HT Magazin'de yer alan habere göre, kıyafetlerini beyaz uzun çizmeleriyle kombinleyen ünlü şarkıcı, hayranlarına müzik ziyafeti çekti.



Gülşen, dadısı olmadığı için Kıbrıs’a oğlu Azur Benan’la birlikte gitti.

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