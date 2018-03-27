Cadde'nin haberine göre, nisan ayının sonlarına doğru yeni bir single çalışması olacağının müjdesini veren Gülşen, "Yoğun bir tempoda çalışmalarımız devam ediyor. Konserler, sahneler hareketli bir dönemdeyiz. Bu süreçte İstanbul içi-dışı Azur da artık bizimle beraber işlere geliyor. Bizimle beraber seyahat ediyor" açıklamasında bulundu.



Öte yandan Gülşen, kendi single çalışması dışında bir kaç sanatçı arkadaşına da şarkı yazdığını söyledi.

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