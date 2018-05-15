PTT ile Esnaf ve Sanatkarlâr Genel Müdürlüğü’nün sinerjilerini birleştirerek 1 milyon 700 bini aşkın esnaf ve sanatkâra yönelik hazırladığı ‘Esnaf Kart’ın tanıtımı yapıldı. İki kurumun işbirliği ile hazırlanan “Esnaf Kart”ın tanıtımı için gerçekleştirilen törene, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldı. Tüfenkci, “Esnaf Kart ile esnaf nefes alacak, müşteri yelpazesini genişletecek, finansman ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayabilecek” dedi.

‘ESNAFIN TAMAMI KULLANSIN’

Tüfenkci, teknik altyapısını PTT’nin kurduğu sistemle esnafın, malını e-PTTAVM’den yurtiçinde satar gibi sisteme dahil edeceğini, PTT’nin de uluslararası mecralarda satacağını söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bakan Tüfenkci, şunları söyledi: “Hangi ilde olursa olsun esnafımızın ürünleri, e-pttavm vasıtasıyla dünyaya sunulacak. Esnafımıza yeni bir ufuk açıyoruz. Bu imkânı tüm esnaf kardeşlerimizin kullanmasını istiyorum. Esnaf Kart ile esnafımız ihtiyaçlarının temininde, finansal araçlara erişimde ve diğer alanlarda sunulan PTTcell, PTTkargo, PTTkep, PTTsigorta, nakit ve değerli taş lojistiği gibi hizmetlerden de indirimli olarak yararlanabilecek” dedi.

5 BİN PERSONEL ALACAK

PTT’ye 5 bin personel alımı için başvurular başladı. 1623 postacı, 2625 gişe personeli, 470 mühendis alımı için başvurular 21 Mayıs’ta sona erecek.

Esnaf Kart’ın tanıtım törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci katıldı.

GÖNDERİME YÜZDE 25 İNDİRİM

Esnaf Kart’ın kayıtlı elektronik posta (KEP) ile gönderim ücretlerinde yüzde 25 indirim sağlacağını kaydeden Bakan Ahmet Arslan “Kısacası esnaf ve zanaatkârımız artık PTT’nin desteğiyle daha da güçlü olacak” diye konuştu.

22 ÜLKEYLE DEVLET GÜVENCESİNDE TİCARET

Bakan Arslan, iki kurumun sinerjilerini birleştirerek 1 milyon 700 bini aşkın esnaf ve sanatkâra yönelik çıkardığı Esnaf Kart’ın önemli katkı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti: “Esnaf, PTTBank’tan özel faiz oranlarıyla kredi alabilecek, PTTcell’in özel tarifelerinden, önemli indirimlerle PTTsigorta güvencesinden ve PTTkargo indirimlerinden faydalanacak. e-Ticaret konusunda esnafımızın dışarıya açılması, daha fazla ihracat yapması ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlaması adına bu uygulamayı çok önemsiyorum. e-Ptt AVM.com sitesi sizlerin çok daha rahat ve güvenle ihracat yapmanıza imkân verecek. Sadece 81 ile değil, dünyanın her yerine kolay ulaşmanızı sağlayacak. Kargo ve gümrük masrafı olmaksızın dünyanın her yerine en kolay ihracat yöntemiyle ulaşmanız önemli. e-Ptt AVM satış, pazarlama ve reklam desteği verecek. 22 ülkeye devlet güvencesinde satış yapılabilecek.”