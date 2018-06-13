Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nca hayata geçirilen, Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) entegrasyonu meyve vermeye başladı. Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri arasındaki işlemlerin tümüyle elektronik ortamda yapılması için iki bakanlık arasındaki çalışmaların tamamlandığını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, entegrasyonun 19 Mart’ta kullanıma açıldığını ifade etti.

İŞLEMLER HIZLANDI

Gazete Habertürk'ün haberine göre çalışmayla tüketici mahkemelerinde itiraza konu olan tüketici hakem heyetleri kararlarına ilişkin elektronik ortamda talepte bulunulmasının sağlandığını ve bu kapsamda 2 bin 839 dosyanın talep edildiğini anlatan Tüfenkci, “Tüketici hakem heyetlerinden tüketici mahkemelerine elektronik olarak bin 324 dosya gönderildi” dedi. Tüfenkci, tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri arasında yazışmaların elektronik ortamda yapılmasıyla yaklaşık 3 milyon A4 kâğıdıyla postalama ve kartuş giderlerinde 3 yıl içinde takriben 5 milyon 150 bin lira tutarında tasarruf sağlanacağını öngördü.