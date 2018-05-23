Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını isteyen Gümüşdağ, ''Emre'nin saha içinde ve dışında görmek istemediğimiz bazı davranışları bizi zaman zaman üzüyor. Seneye onların olup olmayacağını konuşup bir karar alacağız. Benim niyetim devam etmemesi yönünde ama kendisi ve hoca devam etmesini istiyor.'' dedi.