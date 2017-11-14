Gümüşdoğa Su Ürünleri, İlknak Su Ürünleri'ni satın aldı

Konu ile ilgili başvuru Rekabet Kurulu'na yapıldı. Kuruldan onay çıkmasının ardından sektörde önemli bir birleşme gerçekleşmiş olacak.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 250'İNCİ FİRMASI
Gümüşdoğa su Ürünleri, 1997 yılında Milas’da kurulmuş bir firma. Balık yemi üretimi ve kültür balığı yetiştiriciliğinde sektörün en önemli firmalarından birisi olan Gümüşdoğa, aynı zamanda İSO 500 listesinde de 250'inci sırada bulunuyor. 2011 yılından bu yana sürekli ilk 500 içerisinde yer alan şirket, 2015'ten 2016'ya sıralamasını 70 basamak birden yükseltti.
Geçtiğimiz yılı 473.1 milyon TL ciro ile tamamlayan şirketin ihracatı ise 61 milyon dolar seviyesinde. Milas Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı şirkette binden fazla kişi çalışıyor.
GELİRİN YARISINDAN FAZLASI İHRACATTAN
İlknak Su Ürünleri, 1996 yılında kurulmuş ve hem iç pazar hem de ihracata yönelik çalışan Türkiye’deki sayılı entegre levrek ve çipura üreticilerinden biri.
Şirket 2 kuluçkahane, bir adaptasyon tesisi, 2 balık çiftliği ve AB ihraç koduna sahip bir paketleme birimini işletiyor. Bütün tesisleri İzmir’de bulunuyor.
İlknak, Türkiye yavru balık pazarında önemli bir konuma ve 100 milyon yavru levrek ve çipura üretim kapasitesine sahip. Geçtiğimiz yılı 86.2 milyon TL ciro ile tamamlayan şirket gelirinin yarısından fazlasını ihracattan elde ediyor.
KÜLTÜR BALIKÇILIĞI HIZLI BÜYÜYOR
Türkiye'de kültür balıkçılığı son yıllarda hızla büyüyen bir sektör. Hem denizlerde hem de iç sularda yapılan kültür balıkçılığında 2 binden fazla firma faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 800 milyon dolarlık ihracat yapan sektörde üretim adetleri de günden güne büyüyor.
2000 yılında yıllık 79 bin ton olan üretim 2005 yılında 118 bin tona, 2012'de 212 bin tona, geçtiğimiz yıl da 253 bin tona yükseldi. 2016 yılı 253 bin tonluk üretimin değeri de 3.2 milyar TL olarak hesaplanıyor.
Türkiye'de yetiştiriciliği en fazla yapılan tür ise alabalık. 107 bin tonluk toplam alabalık üretimini 81 bin tonla levrek ve 58 bin tonla çipura takip ediyor.
Sektörün en büyük firması İSO 500 kayıtlarına göre Kılıç Deniz Ürünleri. Bodrum merkezli firma listede 158'inci sırada bulunuyor. 2016 cirosu ise 732.6 milyon TL.
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