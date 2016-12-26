Figen Yüksekdağ, İzmir'de hakim karşısında

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, İzmir'de katıldığı bir panelde "terör örgütü propagandası yaptığı" suçlamasıyla hakkında açılan davada yargılanmasına başlandı.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Yüksekdağ, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yüksekdağ'ın avukatlarının da katıldığı duruşmada HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan da hazır bulundu.



Kimlik kontrolünün ardından SEGBİS'le kayıt altına alınan duruşmada mahkeme heyeti, Yüksekdağ'a iddianamenin özetini okuyarak yasal haklarını hatırlattı.



Yüksekdağ, yaptığı savunmada, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki "Sosyalistler Özyönetimi Tartışıyor" paneline konuşmacı olarak katıldığını, siyasi tartışmaların suç olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek, "Keşke sadece insanlar konuşabilse, silahlar konuşmasaydı. Söylenen sözler birilerine aykırı gelebilir, birileri bu sözleri beğenmeyebilir ama bunlar realitenin bir tanımıdır. Bir siyasetçi olarak, söylediğim sözler ifade özgürlüğü bağlamında göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum." dedi.



TBMM'de siyaset yapma hakkının güvence altına alınması için mücadele verdiklerini, siyaset yapmanın bedelini ağır ödemek zorunda kaldıklarını, söz söyleme hakkı için bedel ödemeye hazır olduklarını ifade eden Yüksekdağ, sorunlar karşısında kulak tıkama lükslerinin bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:



"Panelde katılımcılar tarafından güncel konuların yanı sıra yakın tarihimizden de konuşmalar gerçekleştirildi. Paneldeki konuşmam Türkiye'de yaşanan çatışmalara yönelikti. Öz yönetim modeli tartışması, rejim tartışması değildi. Demokrasi bu ülkeye zarar vermez. Demokrasi, devletin halkına güvenmesi demektir. Keşke, siyasette çözüm yolu bulsaydık. Bir söz ne kadar ağır ve kabul edilmez olursa olsun, sözlerimin kamu düzenini tehdit ettiğinin düşünülmesi, iyi bir düzenin kurulamadığının göstergesidir. Demek ki, bu düzeni olması gerektiği gibi inşa edememişler."



Mahkeme başkanı, iddianamede yer alan paneldeki konuşmadan bazı bölümleri hatırlatması üzerine Yüksekdağ, konuşmasının hiçbir yerinde barikat kurulması ya da güvenlik güçleriyle çatışılması yönünde çağrısının bulunmadığını, bu davada mahkumiyet kararı verilmesinin hata olacağını savunarak, beraatini talep etti.



Yüksekdağ'ın avukatları Kamil Ağaoğlu ve Halil Dönmez, SEGBİS'te yaşanan ses problemi nedeniyle savunma hakkının kısıtlandığını öne sürerek, bir sonraki duruşmada müvekkillerinin mahkeme salonuna getirilerek ifadesinin alınmasını istedi. Yüksekdağ da bu talebe katıldı.



Mahkeme heyeti, paneldeki ses ve görüntülerin çözümlenmesi için ellerindeki kaydın bilirkişiye gönderilmesine, sanık Yüksekdağ'ın bir sonraki oturumda salona getirilmesine karar vererek duruşmayı mart ayına erteledi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de katıldığı bir panelde yaptığı konuşmalar nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hazırladığı iddianamede, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

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