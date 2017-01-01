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Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük uyarısı

Zonguldak'ta konuşan Erdoğan, "Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün" dedi

04 Nisan 2017 Salı, 15:48:55 Güncelleme: 17:14:08 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada resmi kurumlara IKBY bayrağının asılmasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne katılmak için referanduma gidilmesi kararının alındığı Kerkük'le ilgili uyarılarda bulundu. "Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. O bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar" diyen Erdoğan, 'kontrollü darbe' iddiasını dile getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satırbaşları:

"BIKTIM BUNUN YALANLARINDAN"

Cumhurbaşkanı gelecek bütün parlamentoyu feshedecek diyor. İnandınız mı? Böyle bir fesih söz konusu değil. Aksine daha güçlü bir parlamento var. Milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Cumhurbaşkanı seçim yenileme kararı alırsa bu hem milletvekili seçimlerinin hem de cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi demektir. Yani bu öyle kolay bir şey değil. Şimdi yeni bir şey söylüyor. Bıktım bunun yalanlarından. 'Diyelim 400 muhtar var. Yarın sabah diyelim 18 Nisan'da muhtarlıklar kapatılacak' diyor. İnandınız mı? Bu zatın muhtarlarla işi gücü yok. Zaten muhtarlara değer veren birisi de değil. Ben BM'de konuşma yapıyoruım 'BM'de muhtarlara konuşur gibi konuştu' diye açıklama yapıyor.Külliye'ye rest çektiler, sonra geldi. Şimdi 'Gene giderim' diyor. Düşünmeden konuşuyor. 

"AÇIKLA DA BİZİ REZİL ET"

15 Temmuz akşamı benim milletim Marmaris'ten çağrıyı yaptığım zaman meydanlara döküldü. Milletim bir şeye inanıyordu, 'Bu memleket bizim, ezanlar bizim, kaptırmayacağız' diyorlardı. Marmaris'ten çağrımızı yaptık doğru Yeşilköy'e indik. Üzerimizde helikopterler, F-16'lar uçuyor. Şimdi bir şey çıkardı. Anamuhalefetin başındaki zat bunun bir senaryo olduğundan bahsediyor. Ben diyorum ki ey Kılıçdaroğlu elinde bir belge varsa çık açıkla. 16 Nisan'dan sonraya bırakma rezil olursun. Sayın Başbakan da söylüyor, açıkla da bizi rezil et! Orduda, emniyette ne kadar FETÖ'cü varsa temizliyoruz ve temizlemeye devam edeceğiz. Bu kanser virüsünü devletin tüm bünyesinden temizleyip atacağız. Bunlar milleti, ümmeti böldüler. Bu işi yarım bırakmayız.

"HEMEN O BAYRAKLARI İNDİRİN"

Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. O bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün. Şu anda Irak merkezi yönetimi zaten onu doğru bulmadığı kararını açıkladılar. Buradan uyarıyı yapıyoruz. 'Kerkük Kürtlerindir' safsatasına Türkiye olarak asla biz uymuyoruz. Türkmeniyle, Arapıyla Kürtü varsa Kürtüyle hepsinindir. 'Bizimdir' diyerek böyle bir iddianın içine girmeyin, bedeli ağır olur. Münasebetlerimiz iyi gidiyor bozmayın. Hemen o bayrakları indirin. Sadece Irak milli bayrağıyla orada yola devam edin. Yoksa şu an geldiğimiz noktadan geri adım atmaya mecbur kalırsınız.

 

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YORUMLAR 28
  • Misafir 49 dakika önce
    Sen kendi ülkende o adamlarla o bayrağın altında şarkılar türküler eşliğinde miting yapan kişi değil miydin reis? Şimdi ne oldu ki yahu. O zaman bayraktı da şimdi değil mi? O zaman dostundu bu adamalr şimdi değil mi? Bir barzaniye lafın geçmiyor daha nasıl bir dünya liderliğidir bu :)
  • Misafir 1 saat önce
    ayni bayragi ankarada gondere cektirmedin mi ?
  • Misafir 1 saat önce
    Evet oyum bu haberden sonra Hayır oldu;((
  • Misafir 2 saat önce
    darbe yapmak isteyenler de ezan bayrak diyor
  • Misafir 2 saat önce
    HAYIR
  • Misafir 2 saat önce
    oldu indirirler;)))
  • Misafir 2 saat önce
    Gelen kandiriyor giden kandiriyor!! Yarin cikip muhtarlar beni kandirdi diyecek
  • Misafir 2 saat önce
    kerkuk KURT'lerin
  • Misafir 2 saat önce
    Zaten hemen indirirler...
  • Misafir 2 saat önce
    EVET BİR KİŞİ İÇİN, HAYIR HEPİMİZ İÇİN' HUKUK DEVLETİ İÇİN
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