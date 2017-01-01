CHP'den Hüsnü Bozkurt'un sözlerine açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Habertürk TV'de katıldığı TekeTek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tartışma yaratan "Denize dökeceğiz" sözlerine açıklık getiren Altay, yanlış bir algı yaratıldığını dile getirdi.

İşte Engin Altay'ın açıklamaları;

"Normal değil bu sözler tabii. Hüsnü Bozkurt tıp doktorudur, asker kökenlidir. İnsani vasıfları çok yüksek, objektif bir arkadaşımız. Hepimiz gibi vatansever de bir arkadaşımız. Hüsnü beyin programın akışında izleyicilerin coşkusu ve onun heyecanını görüyoruz. Hüsnü beyle görüştüm. Onun kastı kesinlikle ne Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir AK Partili değil. Onun kastı şu. Devletin bütün anahtarlarını bir kişiye verirseniz, egemenlik hakkını bir kişinin dudağına terk ederseniz, o bir kişi beşer şaşar, yanılır kaldırılır aldatılır."

"Bu bölgede bu coğrafya üzerinde hesap yapan emperyal güçler, Tayyip bey diye söylemiyoruz, Kemal bey de olabilir. Bir kişinin kandırılmasıyla devletin tümüyle ele geçirilmesi mümkün. Başından beri iddiamız bu. Bölgede insanların başına ne geldiyse bundan geldi. Türkiye yeniden dara düşebilir, yeniden emperyal güçlerin fiili ya da örtülü işgalina sahne olabilir."

"Tüfeğe süngü takıp insan kovalamak değil Hüsnü beyin söylediği. Bu bin yıllık kardeşliğin muhafazası için Çanakkale'de olduğu gibi kol kola veririz yine bu toprakları bu milletin yurdu yapmaya devam ederiz anlayışı ve felsefedir. Yoksa denize dökmekten kastı 'Evet' oyu verenler şöyle dursun hiçbir AK Partili değildir. Ama AK Parti'nin böyle bir huyu vardır algı yönetmek gibi. Çok şükür havuz medyası da buna fırsat verdiği için iyi niyetli sözünü böyle çarpıttılar. Bu tam bağımsızlık ruhudur. "

"KONTROLLÜ DARBEYİ SÖYLEYELİ 4 AY OLDU"

"Kontrollü darbe iddiasını TBMM'de ilk kez ben söyledim. Bunu şimdi duymadılar ki sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan. TBMM'de ben bunu söyleyeli 4 ay oldu. İki defa söyledim. Genel Başkanımız bunu informal bir ortamda sohbetin akışı içerisinde söyledi. Bu konuda özel bir basın toplantısı yapılarak söylenecek kadar kıymetli. Belge şu. Böyle düşünmemize yol açan çok konu var."

"MİT'İN BUNDAN HABERİ YOKSA MİT'İ KAPATALIM GİTSİN"

"Darbeyi sayın Cumhurbaşkanı akşam üstü 16.30'da eniştesinden mi öğrendi, daha önce mi öğrendi? Yoksa akşam Genelkurmay'dan Cumhurbaşkanı'nı arıyorlar ulaşamıyorlar ama enişte ulaşıyor. MİT Müsteşarı'nın Cumhurbaşkanı'na ulaşamadığı söyleniyor. MİT Müsteşarı saat 18.30'da Genelkurmay Karargahı'ndan ayrılıyor ve sonra darbe oluyorsa, Cumhurbaşkanı ya da Başbakan hazırlıksız yakalanıyorsa ya da onlar Ankara dışında farklı yerlerde mevzileniyorsa insanların aklına kuşku düşer. Bu iş için sokakta kurgu, mizansen diyen var. Siyaset kurumunun topluma karşı şeffaf ve net olması lazım. MİT Müsteşarı Genelkurmay Karargahı'ndan 18.30'da çıktı ve akşam 21.00'de darbe başladı. Hangi mantıkla bunu nasıl izah edeceğiz? MİT'in bundan haberi yoksa MİT'i kapatalım gitsin"

"GENELKURMAY BAŞKANI VE MİT MÜSTEŞARI SAATLERCE YÜRÜYÜŞ MÜ YAPTI?"

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda ayın 14'ünde darbeden 1 gün önce bir mezuniyet törenine ilk defa bu kadar üst düzey katılım oluyor. Tören bitiyor, Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı ÖKK bahçesinde saatlerce yürüyüş mü yaptılar, spor mu yaptılar, ne konuştular? Bunların eğer demokrasiysek bilinmesi lazım. Devlette bu işler toplumdan gizlenerek sevk ve idare edemezsiniz. Kamu vicdanında aklanamazsınız. Bülent Tezcan 6 haneli bir rakam verdi. Bu MİT belgesi dedi. Belge ile AK Parti'nin bir genel başkan yardımcısı MİT tarafından FETÖ terör örgütü üyesi diye fişlenmiş. Bu nedir kardeşim dedi. Bunu sormasından daha doğal bir şey olmaz. Bir gün sonra Meclis'te dile getirdim. Tık yok. Darbenin siyasi ayağını korursanız biz de 'kontrollü darbe' deriz"

"AK PARTİ'DE BYLOCK'ÇU OLMAMASI KABUL EDİLEBİLİR Mİ?"

"Bu darbenin hiç siyasi ayağı yok mu? MİT'in elinde 20 bin belki daha fazla ByLock kullananların listesi var. Bunun içinde asker var, sanayici var, işadamı var, hiç mi siyasi yok. CHP'nin içine matematiksel olarak sızmamış diyemem. Cumhurbaşkanı'nın başyaveri FETÖ'cüyse, devlete bu kadar yerleştirilmiş sızmış örgütün her yere sızması mümkün. AK Parti'de ByLock'çu olmaması kabul edilebilir mi?"