Bir süredir Türkiye gündeminin bir numaralı konusu olan 2017 Referandum, dün milyonlarca seçmenin katılımıyla yapıldı ve oyların sayımının da tamamlanmasıyla "Evet" oyları yüzde 51,41 ve "Hayır" oyları ise yüzde 48,59 şeklinde sonuçlandı. Peki hangi sandıktan ne oy çıktı? Sandık sorgulama nasıl yapılır? İşte sandıklardan çıkan oylar!

SANDIK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP), hangi sandıktan ne oyun çıktığını gösteren bir internet sitesi hazırlayarak herkese açık bir şekilde erişime sundu. CHP'nin "Sandık Takip Sistemi" sayesinde vatandaşlar T.C. Kimlik No ve Güvenlik Kodunu girerek oy kullandığı sandıktan hangi oyun ne kadar çıktığını görebiliyor.

CHP SANDIK SORGULAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

Aynı zamanda sandığında hata olduğunu düşünen/iddia eden vatandaşlar, sorgulama yaptıktan sonra alt kısımda bulunan "Sandık Sorun Bildir Formu" ile sandığıyla ilgili şikayetini iletebiliyor.