Erdoğan'dan AGİT'e: Haddinizi bilin, siyasi içerikli raporları görmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka hitap etti.

AGİT'in yayınladığı 2017 Referandum raporuna tepki gösteren Erdoğan, referandum sonrası tencere tavalarla protesto gösterileri düzenleyenleri eleştirdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

"Ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir dönem açan anayasa değişikliğinin bir kez daha hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Tercihlerini 'evet' olarak sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurt dışındaki vatandaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum"

"ARTIK TARTIŞMALAR BİTMİŞTİR"

"Her zaman ifade ettiğim gibi bizim için asıl olan milletin ne dediğidir. Milli iradenin ne yönde tezahür ettiğidir. 25 milyon 200 bine yakın vatandaşın tercihi ile anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliği ile gelen yenilikler tüm milletimizin hizmetindedir"

"SEÇİM SONRASI BELİRSİZLİKLER GERİDE KALDI"

"Anayasa değişikliği ile milletimiz yeni bir yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme kararını vermiş oldu. Bundan rahatsız olanlar olacak. Onları biliyorsunuz zaten. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçimler. Artık karar milletin."

"BİR HALKOYLAMASI DA İDAM İÇİN YAPARIZ"

"Sayın Devlet Bahçeli 'idama Evet derim' diyor, Sayın Yıldırım'ın da böyle dediğine inanıyorum, fakat Sayın Kılıçdaroğlu da 'Evet' diyor. Parlamentodan geçti, benim önüme geldi, ben bunu onaylarım. Bir halkoylaması da idam için yaparız"

"YENİ SİSTEMDE KAZANAN HEM ÜLKE, HEM MİLLET"

"Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren hükümeti sandıkta doğrudan milletimizin yarısından fazlasının desteği ile işbaşına gelecek cumhurbaşkanı, yüzde 50+1, hükümetini kuracak ve icraata başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her halde kazananı milletimiz, ülkemiz olmuştur. Bu yeni sistemin yürürlüğe gireceği ilk seçimlere kadar hem ülke, hem yönetim olarak yapmamız gereken pek çok iş var. Meclisimiz gereken uyum kanunlarını çıkartacak."

"AGİT RAPOR HAZIRLAMIŞ, ÖNCE HADDİNİZİ BİLİN"

"Burayı yadırgayanlar oldu, biz ne dedik bu Külliye milletindir dedik. İşte millet, işte devlet. Buluştuk mu? Konuştuk mu? Evet'inize kurban olayım. Hükümetimiz bir yandan yatırımları hızla devam ettirirken yeni projelerin hazırlıklarını yürütecektir. Yeni sistemi tüm unsurlarıyla uygulamaya geçirmiş olacağız. Türkiye'nin demokraside, ekonomide, dış politikada, güvenlikte atması gereken çok önemli adımlar var. AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Kendilerine göre rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş. Önce haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Seçimlere gölge düşürme yarışına girmeyin. Artık sür eşeği Niğde'ye. Bizim sözümüz bu. Niğdeli kardeşimiz size ne diyeceğini iyi bilir."

"BAKTIM Kİ TENCERE TAVACILAR ORTAYA ÇIKMIŞ"

"Çok çalışacağız, daha çok çalışacağız. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç, milletimizi memnun ederken hiç şüphesiz birileri de hüsrana uğradı. Şimdi gazete ilanları gördüm. Baktım ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Neymiş, onlar da 'Hayır'ı kutluyorlarmış. Yahu galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da, galibiyetin eğlenmesini biliyoruz da, mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. İşte bunlar Gezici, tencere tava hep aynı hava devam ediyorlar."

"AB VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAZSA SONUCUNA KATLANIR"

"Avrupa Birliği bu kararını versin ve bize tebliğ etsin yeter ki. Bakıyorsun bir tane raportör rapor yazıyor. Fakat bu tür raportörleri barındıranlara teessüf ediyorum. 54 sene AB kapısında bizi bunlar beklettiler. Geliyorum şimdi. Otururuz, konuşuruz, bir güvenoylaması da onun için yaparız. İngiltere Brexit yaptı. Kurucusu olduğu AB'den İngiltere çıkıyor. Norveç çıktı. Kararı verecek merci millet, gideriz milletimize ne karar veriyor ona uyarız. Verdikleri sözleri ya tutacaklar, ya da sonuçlarına katlanacaklar. Terör örgütlerini el altından desteklemekle olmaz. Türkiye ne pahasına olursa olsun sınırlarının yanı başında bir terör örgütüne, terör oluşumuna asla izin vermeyecektir."

"FIRAT KALKANI SON DEĞİL İLK OPERASYONUMUZDUR"

"Fırat Kalkanı son değil, ilk operasyonumuzdur. Sınırlarımızda beslenen terör örgütlerinin kökünü kurutmak için nereye ve ne kadar operasyon gerekiyorsa hepsini yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönem bu meseleler üzerinde yoğunlaşacağımız bir dönem olacaktır. Her gittiğimiz yerde vatandaşlarımızla Rabiamızı boşuna tekrarlamıyoruz."

BAŞBAKAN YILDIRIM: YENİ BİR YOLUN BAŞLANGICINDAYIZ

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından önce açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

"Halkoylamasında milli irade bir kez daha tecelli etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkımız tarafından kabul edilmiştir. Anayasa değişikliğine ve yeni hükümet sistemine 'Evet' diyen milletimizin kararı, başımızın tacıdır. Değişime 'Evet' diyen, milli iradeyi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bütün milletimizi coşkuyka alkışlıyorum. Halkımızın sözünün üzerinde hiçbir söz yoktur. Biz halkın ve milletin emanetini taşıyoruz. Şimdi milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız.

"MİLLETİMİZ DEMOKRASİYE DEVAM DEMİŞTİR"

"Geleceğe güven içinde gitmek için milletimizin güvenini kazanmış siyasi irade olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin hizmetinde olacağız. Bize duyulan güven için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yapmamız gereken, aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir. Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Onun işaret ettiği yönde yürümeye devam edeceğiz. Halkoylamasında milletin verdiği mesaj açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir"

"Millet demokrasiye bir kez daha devam demiş, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye kararlılıkla devam mesajını vermek suretiyle gereken desteği göstermişlerdir. Türkiye'nin demokrasisini tartışma konusu yapanlar mahcup olmuştur. Türkiye'yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız mahcup çıkarmıştır. Referandum zafer ve hezimet diye anlatılmamalıdır. Bu oylamanın kaybedeni yoktur."