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Şanlıurfa
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Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence iddiasına gözaltı

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

25 Nisan 2017 Salı, 12:19:35 Güncelleme: 12:29:43 AA

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğa işkence yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Eyyübiye İlçesi'nin Selmanlar Mahallesi'nde inşaatta çalışan 3 Suriye uyruklunun, 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye işkence yaptığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Mahir E. (22) ve İsmail M'yi (17) aynı mahallede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

 

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