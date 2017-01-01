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TEOG ikinci oturumu başladı

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı TEOG'un ikinci oturumu saat 09:00'da başladı. Öğrenciler bugün Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden sınavlara girecek ve TEOG'un ikinci oturumu da tamamlanmış olacak.

27 Nisan 2017 Perşembe, 08:57:49 Güncelleme: 09:01:32

Dün ilk oturumu tamamlanan TEOG'un ikinci oturumu bugün saat 09:00'da başladı. Öğrenciler Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden sınavlara girecek. Peki TEOG saat kaçta bitiyor? TEOG soru ve cevapları saat kaçta açıklanacak?

TEOG SAAT KAÇTA BİTİYOR?

8. sınıf öğrencilerinin katıldığı TEOG'un ilk oturumu dün Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden yapılan sınavların ardından tamamlandı. İkinci oturum ise bugün saat 09:00'da başladı. Öğrenciler bugün de 40 dakikalık 3 ayrı sınava girecek ve 12:00'da TEOG sonlanacak.

TEOG SORU VE CEVAPLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TEOG'un yurt genelinde 12:00'da tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınavda işaretlediği cevapları kontrol etmesi için TEOG soru ve cevaplarını yayınlayacak. MEB tarafından yapılan açıklamada TEOG soru ve cevaplarının saat 14:00'da EBA üzerinden yayınlanacağı bildirildi.

Öğrenciler, Eğitim Bilişim ağı (EBA) sistemine giriş yaparak TEOG soru ve cevaplarına erişim sağlayabilecek. Böylece tamamlanan TEOG'un ardından işaretlenen cevaplar kontrol edilebilecek.

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