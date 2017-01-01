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Erdoğan ve Yıldırım Beştepe'de görüşüyor
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Erdoğan ve Yıldırım Beştepe'de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden AK Parti üyesi olduktan sonra ilk kez Başbakan Binali Yıldırım'ı Beştepe'de kabul etti

02 Mayıs 2017 Salı, 20:10:30 Güncelleme: 22:24:04 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi. Külliye'deki görüşme yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Sabah saatlerinde AK Parti'ye yeniden üye olarak genel başkanlık yolu açılan Erdoğan, tören sonrası programında olmayan sürpriz bir görüşme ile Başbakan Yıldırım'ı ağırladı.

Habertürk TV muhabiri Mahmut Gürer'in verdiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Soçi'de, Başbakan Yıldırım da Moldova'da temaslarda bulunacağı için Perşembe günü yapılması planlanan olağan görüşmenin öne çekildiği ifade edildi.

İki liderin, 21 Mayıs'ta yapılacak AK Parti kongresi ile Erdoğan'ın genel başkan olması konusunu ele aldığı öğrenildi.

Öte yandan terörle mücadele konusunun da konuşulduğu belirtildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 saat önce
    Kabine revizyonu bu gece acıklanıyor
  • Misafir 1 saat önce
    Adamsınız adam
  • Misafir 2 saat önce
    milletin adamları geliyor türk yükseliyor
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