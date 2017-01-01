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Şehit Başsavcıyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan avukat gözaltına alındı

Şehit Başsavcıyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan avukat gözaltına alındı

12 Mayıs 2017 Cuma, 00:10:49 Güncelleme: 00:19:39 AA

İzmir'de, trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bir kadın avukat gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat olduğu öğrenilen Ayşe Rabia Y'nin Facebook üzerinden dün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper hakkında yapmış olduğu paylaşım üzerine soruşturma başlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ve örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen avukat Ayşe Rabia Y, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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