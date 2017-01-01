ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ak parti
GÜNDEM

Binali Yıldırım'ın yeni unvanı belli oldu

AK Parti'de olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:52:04 Güncelleme: 12:28:00 HABERTURK.COM

AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında tüzük değişikliği için toplandı.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre; Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi. Değişiklik Başbakan Binali Yıldırım için getirildi.

YILDIRIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLACAK

Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak. 

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 28
  • Misafir 37 dakika önce
    Düşük profilli Genel Başkan Vekili.
  • Misafir 38 dakika önce
    reis son sozu soyledi
  • Misafir 39 dakika önce
    Zaten vekildi
  • Misafir 43 dakika önce
    Normalde bir etkisi varmiydi
  • Misafir 46 dakika önce
    Konusunda dunya capinda basari sahlamis kac kisi var? Ulkeye 500 tane Kemal Dervis gibi milletvekili gerekli.
  • Misafir 51 dakika önce
    Bu sifat belirleme islerini bir iki saatte cozup ekonomiye odaklansaniz
  • Misafir 56 dakika önce
    Türkiye'nin bu daha iyi günleri. Türkiye'yi çok kötü günler bekliyor.Göreceksiniz...
  • Misafir 57 dakika önce
    Ülke kendi başına gidiyor noldu işsizlik ekonomi
  • Misafir 58 dakika önce
    Ayni kadroda sadece sifatlari degistirerek ekonomide bir devrim olacagini sanmiyorum
  • Misafir 60 dakika önce
    Eş başkan olsa idi daha iyi olurdu
  • Misafir 1 saat önce
    reis arkadayız bu millet herşeyi hak ediyor
  • Misafir 1 saat önce
    sanki bir sıfatı vardıda şimdi elinden alındı :)
  • Misafir 1 saat önce
    abi o değilde dolar euro son durum nedir öyle
  • Misafir 1 saat önce
    Yani orada oturacak... Hiç bir etkisi olmayacak... Sevdiğim bir adamdı,yazık oldu!
  • Misafir 1 saat önce
    damat beyede bir makam yakışır
  • Misafir 57 dakika önce
    Hangi makam, makam mı kalmış :)
  • Misafir 37 dakika önce
    nekadar eş dost akraba varsa yerleşmiş
  • Misafir 1 saat önce
    kukla olduğu resmileşti
  • Misafir 1 saat önce
    işin çivisi çıktı derdimiz bumu şimdi , hani 16 nisandan sonra ülke düzelecekti
  • Misafir 1 saat önce
    herkes için düzelecek demediler. kendileri için düzeliyor yetmez mi?
  • Misafir 1 saat önce
    Gündem reel ekonomi olmalı.. Son dönemde Türkiyede fiyatlar çağ atladı... Ücretlilerin geliri açıklanan enflasyon rakamlarının bile altında kaldı.. Fakirleştik.. Kim zengin oldu bilmiyorum
  • Misafir 1 saat önce
    enflasyon 0/0 40 .
  • Misafir 1 saat önce
    fiiliyatta zaten genel başkan vekiliydi
  • Misafir 1 saat önce
    Dövizdeki artışı kim frenleyebiliyorsa onu başkan seçin. Mezhepler ve ideolojiler karın doyurmuyor.
  • Misafir 1 saat önce
    İşte bu kadar
  • Misafir 1 saat önce
    o zaman asimile olursun asimile olmak istiyorsan kapı orda git avrupaya keyfine bak ;)
  • Misafir 1 saat önce
    yuh
  • Misafir 1 saat önce
    Reis ne derse bizim için tamamdır
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Diğer kongrelerden farklı olacak
GÜNDEM

AK Partili Yılmaz: Diğer kongrelerden farklı olacak
İstanbul'da 2 milyonluk soygun yapan çete lideri o parayla galeri açmış
GÜNDEM

Camiden çıkan kuyumcu neye uğradığını şaşırmıştı!

Kılıçdaroğlu'ndan Türkan Saylan mesajı
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan Türkan Saylan mesajı
Kadıköy'de metro kazısında soygun tüneli ortaya çıktı
GÜNDEM

Kadıköy'de soygun tüneli! Metro kazısında ortaya ...
Antalya'da çevreci çiftin katil zanlısından itiraf
GÜNDEM

Çevreci çifti öldürmüştü, kiralık katil çıktı!
Öğrencileriyle KPSS duası okudu!
GÜNDEM

Öğrencileriyle KPSS duası okudu!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Diğer kongrelerden farklı olacak
GÜNDEM

AK PARTİLİ YILMAZ: DİĞER KONGRELERDEN FARKLI OLACAK
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
GÜNDEM

TSK'DAN KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Kılıçdaroğlu'ndan Türkan Saylan mesajı
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN TÜRKAN SAYLAN MESAJI
Samsun'da bir kişi annesini boğazını keserek öldürdü
GÜNDEM

VAHŞET! ÖNCE ANNESİNİN BOĞAZINI KESTİ, SONRA...
İstanbul'da 2 milyonluk soygun yapan çete lideri o parayla galeri açmış
GÜNDEM

CAMİDEN ÇIKAN KUYUMCU NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRMIŞTI!

Diyarbakır'daki patlama sesi korkuttu
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA SESİ KORKUTTU