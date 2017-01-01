Binali Yıldırım'ın yeni unvanı belli oldu

AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında tüzük değişikliği için toplandı.
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre; Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi. Değişiklik Başbakan Binali Yıldırım için getirildi.
YILDIRIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLACAK
Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak.
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YORUMLAR 28
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Misafir 37 dakika önceDüşük profilli Genel Başkan Vekili.69
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Misafir 38 dakika öncereis son sozu soyledi63
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Misafir 39 dakika önceZaten vekildi60
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Misafir 43 dakika önceNormalde bir etkisi varmiydi33
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Misafir 46 dakika önceKonusunda dunya capinda basari sahlamis kac kisi var? Ulkeye 500 tane Kemal Dervis gibi milletvekili gerekli.39
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Misafir 51 dakika önceBu sifat belirleme islerini bir iki saatte cozup ekonomiye odaklansaniz60
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Misafir 56 dakika önceTürkiye'nin bu daha iyi günleri. Türkiye'yi çok kötü günler bekliyor.Göreceksiniz...312
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Misafir 57 dakika önceÜlke kendi başına gidiyor noldu işsizlik ekonomi33
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Misafir 58 dakika önceAyni kadroda sadece sifatlari degistirerek ekonomide bir devrim olacagini sanmiyorum30
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Misafir 60 dakika önceEş başkan olsa idi daha iyi olurdu00
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Misafir 1 saat öncereis arkadayız bu millet herşeyi hak ediyor33
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Misafir 1 saat öncesanki bir sıfatı vardıda şimdi elinden alındı :)33
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Misafir 1 saat önceabi o değilde dolar euro son durum nedir öyle33
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Misafir 1 saat önceYani orada oturacak... Hiç bir etkisi olmayacak... Sevdiğim bir adamdı,yazık oldu!39
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Misafir 1 saat öncedamat beyede bir makam yakışır915
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Misafir 57 dakika önceHangi makam, makam mı kalmış :)33
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Misafir 37 dakika öncenekadar eş dost akraba varsa yerleşmiş33
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Misafir 1 saat öncekukla olduğu resmileşti1812
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Misafir 1 saat önceişin çivisi çıktı derdimiz bumu şimdi , hani 16 nisandan sonra ülke düzelecekti2418
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Misafir 1 saat önceherkes için düzelecek demediler. kendileri için düzeliyor yetmez mi?219
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Misafir 1 saat önceGündem reel ekonomi olmalı.. Son dönemde Türkiyede fiyatlar çağ atladı... Ücretlilerin geliri açıklanan enflasyon rakamlarının bile altında kaldı.. Fakirleştik.. Kim zengin oldu bilmiyorum183
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Misafir 1 saat önceenflasyon 0/0 40 .00
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Misafir 1 saat öncefiiliyatta zaten genel başkan vekiliydi273
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Misafir 1 saat önceDövizdeki artışı kim frenleyebiliyorsa onu başkan seçin. Mezhepler ve ideolojiler karın doyurmuyor.186
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Misafir 1 saat önceİşte bu kadar00
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Misafir 1 saat önceo zaman asimile olursun asimile olmak istiyorsan kapı orda git avrupaya keyfine bak ;)00
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Misafir 1 saat önceyuh69
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Misafir 1 saat önceReis ne derse bizim için tamamdır1536
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