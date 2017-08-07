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Akıncı Üssü
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Akıncı Üssü davasında 5. celse

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın beşinci celsesi başladı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:14:25 Güncelleme: 10:23:10 AA

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıklardan, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuna devam edilecek.

 

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