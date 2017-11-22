Güneş Sistemi dışından gelen Oumuamua, insanlığın keşfettiği ilk yıldızlararası gök cismi oldu

Uzayın derinliklerinden gelen gizemli bir gök cismi, Güneş Sistemi’ne girerek Dünya’nın yakınından geçti. ‘Oumuamua’ ismi verilen asteroit, insanlığın gördüğü Güneş Sistemi dışından gelen ilk gök cismi ve bir hayli garip görünüyor.
Daha önce Güneş Sistemi’nde görülen tüm gökcisimlerinden farklı görünen gizemli asteroit, uzun ince bir kalemi andırıyor ve etrafında kuyruklu yıldızlarda görmeye alıştığımız herhangi bir gaz veya toz bulunmuyor. 40 metre çapındaki cisimin uzunluğu ise 400 metre olarak tahmin ediliyor.
Lyra Takımyıldızı’nın bulunduğu yönden gelerek Güneş Sistemi’ne giren gökcisminin kökeninin neresi olduğu ise bilinmiyor. Bilim insanları, gökcismi Güneş Sistemi’ni terk edene kadar NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanarak Oumuamua’yı yakından inceleyecek.
ŞANS ESERİ FARK EDİLDİ
Oumuamua ilk olarak 19 Ekim’de, Hawaii’deki Pan STARRS teleskobu üzerinde çalışan gökbilimciler tarafından fark edildi. Teleskop, Dünya’nın çevresinde dolaşan ve gezegenimize tehlike oluşturabilecek gök cisimlerini saptamak için kullanılıyordu. Bilim insanları, garip şekilli gök cisminin Güneş Sistemi’ne ait olmadığını anlamaları için görünümüne bakmaları yeterli oldu.
Pan STARRS ekibi, inceledikleri gök cisminin insanlığın gördüğü ilk yıldızlararası gök cismi olduğunu açıkladı. Daha önce Güneş Sistemi dışından hiçbir cisim gözlemlenememişti.
Yıldızlararası gökcisimlerinin diğer güneş sistemlerinden ayrılarak seyahat ettikleri kabul ediliyor. Bu gökcisimleri normalde öylesine hızlı seyahat ederler ki, görülmeleri bir hayli zordur. Oumuamua’nın Güneş’e yakınlaşması ve sonrasında sistemimizi terk ederken Dünya’nın yanından geçmesi bilim insanlarının keşfi yapmasını mümkün kıldı. Bu sayede cisim yeryüzünde bulunan teleskoplarla görülebilir oldu.
2018'DE JÜPİTER DOLAYLARINDA OLACAK
Bilim insanları, bir hafta boyunca inceledikleri Oumuamua’nın her 7,3 saatte bir kendi etrafındaki dönüşünü tamamladığını ve saatte 138.000 kmhızla Dünya’dan uzaklaştığını saptadı. 1 Kasım’da Mars’ın önünden geçen gök cismi, şu an Dünya’dan 200 milyon km uzakta ve 2018 yılında Jüpiter’e ulaşması bekleniyor.
Hawaii Astronomi Enstitüsü akademisyenlerinden Dr. Karen Meech, Şili’de inşa edilen Large Synoptic Survey Teleskobu gibi yeni ve büyük teleskoplar sayesinde gelecekte daha fazla yıldızlararası cismin tespit edilebileceğini belirtiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.