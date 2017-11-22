Güneş Sistemi dışından gelen Oumuamua, insanlığın keşfettiği ilk yıldızlararası gök cismi oldu

Uzayın derinliklerinden gelen gizemli bir gök cismi, Güneş Sistemi’ne girerek Dünya’nın yakınından geçti. ‘Oumuamua’ ismi verilen asteroit, insanlığın gördüğü Güneş Sistemi dışından gelen ilk gök cismi ve bir hayli garip görünüyor.

Daha önce Güneş Sistemi’nde görülen tüm gökcisimlerinden farklı görünen gizemli asteroit, uzun ince bir kalemi andırıyor ve etrafında kuyruklu yıldızlarda görmeye alıştığımız herhangi bir gaz veya toz bulunmuyor. 40 metre çapındaki cisimin uzunluğu ise 400 metre olarak tahmin ediliyor.

Lyra Takımyıldızı’nın bulunduğu yönden gelerek Güneş Sistemi’ne giren gökcisminin kökeninin neresi olduğu ise bilinmiyor. Bilim insanları, gökcismi Güneş Sistemi’ni terk edene kadar NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanarak Oumuamua’yı yakından inceleyecek.

ŞANS ESERİ FARK EDİLDİ

Oumuamua ilk olarak 19 Ekim’de, Hawaii’deki Pan STARRS teleskobu üzerinde çalışan gökbilimciler tarafından fark edildi. Teleskop, Dünya’nın çevresinde dolaşan ve gezegenimize tehlike oluşturabilecek gök cisimlerini saptamak için kullanılıyordu. Bilim insanları, garip şekilli gök cisminin Güneş Sistemi’ne ait olmadığını anlamaları için görünümüne bakmaları yeterli oldu.

Pan STARRS ekibi, inceledikleri gök cisminin insanlığın gördüğü ilk yıldızlararası gök cismi olduğunu açıkladı. Daha önce Güneş Sistemi dışından hiçbir cisim gözlemlenememişti.

Yıldızlararası gökcisimlerinin diğer güneş sistemlerinden ayrılarak seyahat ettikleri kabul ediliyor. Bu gökcisimleri normalde öylesine hızlı seyahat ederler ki, görülmeleri bir hayli zordur. Oumuamua’nın Güneş’e yakınlaşması ve sonrasında sistemimizi terk ederken Dünya’nın yanından geçmesi bilim insanlarının keşfi yapmasını mümkün kıldı. Bu sayede cisim yeryüzünde bulunan teleskoplarla görülebilir oldu.

2018'DE JÜPİTER DOLAYLARINDA OLACAK

Bilim insanları, bir hafta boyunca inceledikleri Oumuamua’nın her 7,3 saatte bir kendi etrafındaki dönüşünü tamamladığını ve saatte 138.000 kmhızla Dünya’dan uzaklaştığını saptadı. 1 Kasım’da Mars’ın önünden geçen gök cismi, şu an Dünya’dan 200 milyon km uzakta ve 2018 yılında Jüpiter’e ulaşması bekleniyor.

Hawaii Astronomi Enstitüsü akademisyenlerinden Dr. Karen Meech, Şili’de inşa edilen Large Synoptic Survey Teleskobu gibi yeni ve büyük teleskoplar sayesinde gelecekte daha fazla yıldızlararası cismin tespit edilebileceğini belirtiyor.

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